"Ньюкасл" заинтересовался Умтити
Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен
"Ньюкасл" ищет варианты для усиления линии обороны в январское трансферное окно.
Как сообщает журналист Луис Мигельсанц, "сороки" не сумели подписать голландского защитника "Лилля" Свена Ботмана.
По информации источника, теперь английский клуб переключил свое внимание на французского защитника "Барселоны" Самюэля Умтити.
Отмечается, что Умтити хочет уйти только на правах аренды и без права выкупа. Игрок планирует вернуться в "Барселону" летом.
Ранее сообщалось, что "Барса" уговорила Умтити покинуть клуб.
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