"Ньюкасл" заинтересовался Умтити

Теги самюэль умтитиньюкасл юнайтедтрансферысвен ботманлилльбарселона

"Ньюкасл" заинтересовался УмтитиФото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

"Ньюкасл" ищет варианты для усиления линии обороны в январское трансферное окно.

Как сообщает журналист Луис Мигельсанц, "сороки" не сумели подписать голландского защитника "Лилля" Свена Ботмана.

По информации источника, теперь английский клуб переключил свое внимание на французского защитника "Барселоны" Самюэля Умтити.

Отмечается, что Умтити хочет уйти только на правах аренды и без права выкупа. Игрок планирует вернуться в "Барселону" летом.

Ранее сообщалось, что "Барса" уговорила Умтити покинуть клуб.

Также не пропустите: Директор "Боруссии" высказался о переговорах по будущему Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Маммана перейдет в "Ривер Плейт". Игрок сам выплатит компенсацию "Зениту"

Маммана перейдет в "Ривер Плейт". Игрок сам выплатит компенсацию "Зениту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов