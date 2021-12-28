"Ньюкасл" заинтересован в аренде хавбека ПСЖ

Фото инстаграм Джорджиньо Вейналдума

"Ньюкасл" хочет во время зимнего трансферного окна усилиться полузащитником ПСЖ Джорджиньо Вейналдумом.

По информации AS, "сороки" рассматривают вариант с арендой 31-летнего футболиста, который уже выступал за английский клуб в сезоне 2015/16.

Парижане не против расстаться с Вейналдумом, однако их приоритетом является его продажа.

Голландец в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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