"Ньюкасл" зимой попытается купить двух игроков "Ливерпуля"

"Ньюкасл" в течение зимнего трансферного окна попытается купить двух игроков "Ливерпуля", сообщает британская пресса.

В сфере интересов "сорок" находятся нападающие "красных" Дивок Ориги и Доминик Соланке.

На подписании этих футболистов лично настаивает главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес.

Стоит отметить, что Ориги и Соланке в этом сезоне не сыграли за "Ливерпуль" ни одного матча, поэтому их переход в другой клуб в январе очень вероятен.

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