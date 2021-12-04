"Ньюкаслу" предложили усилиться скандальным форвардом
Фото твиттер ПСЖ
ПСЖ пытается трудоустроить нападающего Мауро Икарди в Англии, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, парижане предложили услуги своего игрока "Ньюкаслу".
Пока неизвестно, заинтересованы ли "сороки" в подписании скандального аргентинца.
В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 15 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
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