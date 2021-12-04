"Ньюкаслу" предложили усилиться скандальным форвардом

Фото твиттер ПСЖ

ПСЖ пытается трудоустроить нападающего Мауро Икарди в Англии, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, парижане предложили услуги своего игрока "Ньюкаслу".

Пока неизвестно, заинтересованы ли "сороки" в подписании скандального аргентинца.

В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 15 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Ньюкасл" определился с размером предложения по Эдену Азару. | http://soccernews.ru