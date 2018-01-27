"Ньюпорт" – "Тоттенхэм" - 1:1 (обзор)

Теги ньюпорт каунтитоттенхэм

"Ньюпорт" – "Тоттенхэм" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ньюпортом" и "Тоттенхэмом".

Не пропустите: Кейн спасает "Тоттенхэм" от вылета из Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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