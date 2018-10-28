"Нюрнберг" и "Айнтрахт" сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Айнтрахт" завершили матч 9-го тура Бундеслиги результативной ничьей.
"Нюрнберг" - "Айнтрахт" - 1:1
Голы: Зерляк 78, - 1:0, Аллен 90+2, - 1:1
"Нюрнберг": Матенина, Лайбольд, Марграйттер, Мюль, Райн, Керк (Мартинес, 69), Бернс, Вирджил, Кубо (Эррас, 88), Кнелль (Зерляк, 79), Мисидтян.
"Айнтрахт": Трапп, де Коста, Мюль, Абрахам, Костич, Хасебе, Гузман (Стендера, 81), Фернандеш, Гачинович (Родригез 68), Йоич, Ребич (Аллер, 69).
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11