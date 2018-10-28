"Нюрнберг" и "Айнтрахт" сыграли вничью

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"Нюрнберг" и "Айнтрахт" сыграли вничью

"Нюрнберг" и "Айнтрахт" завершили матч 9-го тура Бундеслиги результативной ничьей.

"Нюрнберг" - "Айнтрахт"1:1 

Голы: Зерляк 78, - 1:0, Аллен 90+2, - 1:1

"Нюрнберг": Матенина, Лайбольд, Марграйттер, Мюль, Райн, Керк (Мартинес, 69), Бернс, Вирджил, Кубо (Эррас, 88), Кнелль (Зерляк, 79), Мисидтян.

"Айнтрахт": Трапп, де Коста, Мюль, Абрахам, Костич, Хасебе, Гузман (Стендера, 81), Фернандеш, Гачинович (Родригез 68), Йоич, Ребич (Аллер, 69). 

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