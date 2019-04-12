"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура Бундеслиги
"Нюрнберг" и "Шальке" закончили результативной ничьей в матче 29-го тура Бундеслиги.
В составе хозяев голом отметился игрок Юя Кубо, у гостей отличился защитник Матия Настасич.
"Нюрнберг" - "Шальке-04" - 1:1.
Голы: Кубо, 82 - 1:0, Настасич, 85 - 1:1.
"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд (Кубо, 50), Бауэр, Мюль, Беренс, Керк, Эррас, Левен, Исхак, Перейра.
"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Сане, Калиджури, Очипка, Стамбули, Маскарель, Харит (Бенталеб, 67), Бужеллаб (Руди, 81), Бургшталлер, Скрцибски (Эмболо, 46).
"Нюрнберг" с 18 очками расположился на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Германии. "Шальке" занимает 14 место, набрав 27 баллов.
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