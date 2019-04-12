"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура Бундеслиги

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"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура Бундеслиги

"Нюрнберг" и "Шальке" закончили результативной ничьей в матче 29-го тура Бундеслиги.

В составе хозяев голом отметился игрок Юя Кубо, у гостей отличился защитник Матия Настасич

"Нюрнберг" - "Шальке-04" - 1:1.

Голы: Кубо, 82 - 1:0, Настасич, 85 - 1:1. 

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд (Кубо, 50), Бауэр, Мюль, Беренс, Керк, Эррас, Левен, Исхак, Перейра.

"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Сане, Калиджури, Очипка, Стамбули, Маскарель, Харит (Бенталеб, 67), Бужеллаб (Руди, 81), Бургшталлер, Скрцибски (Эмболо, 46).

"Нюрнберг" с 18 очками расположился на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Германии. "Шальке" занимает 14 место, набрав 27 баллов. 

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