Нзонзи близок к переходу в "Эвертон"

Теги севильяэвертонстивен нзонзи

Нзонзи близок к переходу в "Эвертон"

Французский полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи близок к переходу в "Эвертон", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, клубы практически достигли договоренности и трансфер может состояться в ближайшие 48 часов.

В составе английского клуба хавбек может воссоединиться с Дэвидом Мойесом.

Не пропустите: Азар отказался продлевать контракт с "Челси", так как хочет перейти в "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов