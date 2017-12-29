Французский полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи близок к переходу в "Эвертон", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, клубы практически достигли договоренности и трансфер может состояться в ближайшие 48 часов.

В составе английского клуба хавбек может воссоединиться с Дэвидом Мойесом.

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