Нзонзи близок к переходу в "Рому"

Хавбек "Севильи" Стивен Нзонзи, скорее всего, продолжит карьеру в "Роме".

Как сообщает Football Italia, спортивный директор "волков" Мончи уверен, что клубу удастся заполучить игрока за 28 миллионов евро.

Отметим, что клаусула Нзонзи составляет 40 миллионов евро.

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