Нзонзи хочет покинуть "Севилью"

Французский полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи принял решение покинуть клуб, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист уже проинформировал руководство клуба о своих планах. Сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Арсенал" и "Ювентус".

В минувшем сезоне 29-летний Нзонзи провел за "Севилью" 44 матча и забил 1 гол.

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