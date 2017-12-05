Нзонзи может перейти в "Арсенал"

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Нзонзи может перейти в "Арсенал"

"Арсенал" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Севильи" Стивену Нзонзи, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист уже отправился в Лондон, чтобы провести переговоры с лондонским клубом. Севильцы могут согласиться продать игрока, так как у него произошел конфликт с главным тренером Эдуардо Бериццо. Сумма отступных в контракте хавбека составляет 40 миллионов евро.

Также французом интересуется "Эвертон". В этом сезоне 28-летний Нзонзи провел за "Севилью" 14 матчей во всех турнирах.

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