Нзонзи может перейти в "Эвертон"

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Нзонзи может перейти в "Эвертон"

"Эвертон" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Севильи" Стивену Нзонзи, сообщает BBC.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 28 миллионов евро. Впрочем сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро. На покупке игрока настаивает главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс, который ранее работал с ним в "Блэкберне".

В этом сезоне 29-летний Нзонзи провел за "Севилью" 14 матчей во всех турнирах.

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