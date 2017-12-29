Нзонзи может перейти в "Эвертон"

"Эвертон" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Севильи" Стивену Нзонзи, сообщает BBC.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 28 миллионов евро. Впрочем сумма отступных в его контракте составляет 40 миллионов евро. На покупке игрока настаивает главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс, который ранее работал с ним в "Блэкберне".

В этом сезоне 29-летний Нзонзи провел за "Севилью" 14 матчей во всех турнирах.

Не пропустите: "Эвертон" согласовал трансфер турецкого форварда. | http://soccernews.ru