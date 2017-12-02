Нзонзи намерен зимой уйти из "Севильи"

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Нзонзи намерен зимой уйти из "Севильи"

Хавбек "Севильи" Стивен Нзонзи хочет зимой сменить клуб.

Как сообщает Football Italia, футболист недоволен своим отстранением от тренировок с общей группой. Его соглашение с клубом действует до лета 2020 года.

Напомним, что летом "Ювентус" хотел заполучить Нзонзи, однако отказался платить 40 миллионов евро, которые потребовала "Севилья".

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