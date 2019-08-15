Нзонзи объявил о переходе из "Ромы" в "Галатасарай"

Полузащитник "Ромы" Стивен Нзонзи стал игроком "Галатасарая", об этом сам француз сообщил в инстаграме.

Накануне стало известно, что клубы договорились о годичной аренде футболиста с правом последующего выкупа. Также арендное соглашение может быть продлено ещё на год.

Прошлым летом "волки" купили хавбека у "Севильи" за 26,65 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

В составе "Ромы" Нзонзи провёл 39 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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