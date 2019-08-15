Нзонзи объявил о переходе из "Ромы" в "Галатасарай"
Полузащитник "Ромы" Стивен Нзонзи стал игроком "Галатасарая", об этом сам француз сообщил в инстаграме.
Накануне стало известно, что клубы договорились о годичной аренде футболиста с правом последующего выкупа. Также арендное соглашение может быть продлено ещё на год.
Прошлым летом "волки" купили хавбека у "Севильи" за 26,65 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
В составе "Ромы" Нзонзи провёл 39 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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