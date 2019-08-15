Нзонзи объявил о переходе из "Ромы" в "Галатасарай"

Теги ромагалатасарайстивен нзонзитрансферы

Нзонзи объявил о переходе из "Ромы" в "Галатасарай"

Полузащитник "Ромы" Стивен Нзонзи стал игроком "Галатасарая", об этом сам француз сообщил в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️ @galatasaray

Публикация от Steven Nzonzi (@iamstevnzonzi)

Накануне стало известно, что клубы договорились о годичной аренде футболиста с правом последующего выкупа. Также арендное соглашение может быть продлено ещё на год.

Прошлым летом "волки" купили хавбека у "Севильи" за 26,65 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

В составе "Ромы" Нзонзи провёл 39 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Фалькао близок к переходу в "Галатасарай". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Йович может покинуть "Реал"

Йович может покинуть "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов