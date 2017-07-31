Нзонзи остаётся в "Севилье"

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Нзонзи остаётся в "Севилье"

Хавбек "Севильи" Стивен Нзонзи прокомментировал трансферные слухи, сватающие его в туринский "Ювентус".

"Я ничего об этом не знаю. На данный момент я сконцентрирован на подготовке к новому сезону. Хочу подойти к его началу в оптимальной форме" - цитирует 28-летнего француза Calciomercato.

Напомним, что контракт Нзонзи с "Севильей" рассчитан до лета 2020 года.

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