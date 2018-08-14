Нзонзи прилетел в Рим (видео)

Теги ромасевильястивен нзонзи

Нзонзи прилетел в Рим (видео)

Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи в ближайшее время станет игроком "Ромы".

29-летний француз уже прилетел в Рим для завершения трансфера. Ему предстоит пройти медобследование, после чего будет подписан контракт с "волками".

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 30 миллионов евро плюс бонусы. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов