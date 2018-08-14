Нзонзи прилетел в Рим (видео)

Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи в ближайшее время станет игроком "Ромы".

29-летний француз уже прилетел в Рим для завершения трансфера. Ему предстоит пройти медобследование, после чего будет подписан контракт с "волками".

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 30 миллионов евро плюс бонусы. | http://soccernews.ru