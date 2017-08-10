Нзонзи решил уйти из "Севильи"

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Нзонзи решил уйти из "Севильи"

Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи намерен до закрытия летнего трансферного окна перейти в другой клуб, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 28-летний француз рассчитывает, что андалусийцы отпустят его без сканадала.

Стоит отметить, что в контракте Нзонзи прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро. Главным претендентом на хавбека считается туринский "Ювентус".

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