Нзонзи стал одноклубником Хамеса в Катаре (фото)

Фото: твиттер "Аль-Райан"/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Ромы" Стивен Нзонзи перешел в "Аль-Райян", сообщает пресс-служба катарского клуба.

Футболист достался катарцам бесплатно и подписал с клубом контракт до лета 2024 года. Зарплата француза составит три миллиона евро в год. Стоит отметить, что несколько дней назад "Аль-Райан" подписал колумбийца Хамеса Родригеса.

32-летний Нзонзи выступал за "Рому" с 2018 года. Также он играл за "Амьен", "Блэкберн", "Сток Сити", "Севилью", "Галатасарай" и "Ренн". Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.

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