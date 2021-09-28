Нзонзи стал одноклубником Хамеса в Катаре (фото)

Теги ромааль-райянстивен нзонзитрансферы

Нзонзи стал одноклубником Хамеса в Катаре (фото)

Фото: твиттер "Аль-Райан"/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Ромы" Стивен Нзонзи перешел в "Аль-Райян", сообщает пресс-служба катарского клуба.

Футболист достался катарцам бесплатно и подписал с клубом контракт до лета 2024 года. Зарплата француза составит три миллиона евро в год. Стоит отметить, что несколько дней назад "Аль-Райан" подписал колумбийца Хамеса Родригеса.

32-летний Нзонзи выступал за "Рому" с 2018 года. Также он играл за "Амьен", "Блэкберн", "Сток Сити", "Севилью", "Галатасарай" и "Ренн". Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.

Не пропустите: Мбаппе хочет перейти в "Реал" уже зимой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерии "Реала" и "Брюгге", ничья ПСЖ и "Сити": результаты юношеской Лиги чемпионов от 28 сентября

Феерии "Реала" и "Брюгге", ничья ПСЖ и "Сити": результаты юношеской Лиги чемпионов от 28 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов