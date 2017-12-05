Нзонзи: "Желаю "Севилье" удачи, но я больше не имею к ней отношения"



Французский полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи подтвердил информацию о том, что он сменит клуб.

"Мое будущее теперь в другом месте. Надеюсь, что декабрь закончится как можно скорее. Желаю "Севилье" удачи, но я больше не имею к ней отношения. Жаль, что все сложилось именно так. Это очень неприятно. Но вскоре время моего пребывания в "Севилье" завершится", – приводит слова Нзонзи Marca.

Ранее сообщалось, что у 28-летнего хавбека произошел конфликт с главным тренером Эдуардо Бериццо. Футболист может перейти в "Эвертон" или "Арсенал".

Не пропустите: Нзонзи может перейти в "Арсенал". | http://soccernews.ru