О, Африка. 4 легионера с Черного Континента для РПЛ

Футболисты из Африки исторически приживались в России. Мощные, цепкие, физически развитые игроки с успехом действовали и продолжают действовать в российских клубах, приезжая в Россию, равно как и в другие страны постсоветского пространства, для того, чтобы получать неплохую заработную плату. В настоящее время в чемпионатах, не относящихся к категории топ, играет большое количество представителей африканского континента, услуги которых для российских клубов не вышли бы в кругленькую сумму.

4. Самюэль Овусу (Гана, «Чукарички»).

Двадцатидвухлетний представитель Ганы перебрался в высшую лигу Сербии примерно полтора года назад, но по-настоящему заявить о своем таланте довелось только в нынешнем сезоне. У Овусу совершенно не получилось в Турции – за два сезона, проведенных в составе «Генчербирлиги» и «Анкарагюджо» хавбек не отметился ни одним появлением на поле. Виной тому стали частые травмы, мучившие игрока на протяжении всего турецкого периода карьеры. Основным футбольным амплуа африканца является позиция вингера, однако миниатюрный игрок, рост которого достигает отметки в 167 сантиметров, зачастую с уверенностью ощущает себя в роли атакующего полузащитника. Уроженец Аккры в нынешнем сезоне отметился пятью точными выстрелами, причем самое интересное в том, что когда он забивал, команда не проигрывала – четыре победы и один ничейный исход. Во многом благодаря умным и результативным действиям Овусу скромные «Чукарички» претендуют на попадание в Лигу Европы по итогам сезона. Весьма вероятно, что московское «Динамо» и «Крылья Советов» были бы счастливы заручиться услугами качественного игрока, за трансфер которого не нужно переплачивать.

3. Ияйи Атимвен (Нигерия, «Горица»).

Равно как и Овусу, Атимвен пытался построить успешную карьеру в Турции, однако дело не пошло – три гола в составе «Маниаспора», «Ризеспора» и «Санлыурфаспора» вряд ли можно занести себе в актив и считать за счет них турецкой отрезок выступлений удачным. В хорватской «Горице» нигериец играет с зимы прошлого года – играет весьма прилично, не заставляя задумываться о возможной продаже. К слову, в «Горице» также действует бывший игрок «Торпедо» и «Волги» Матия Дворнекович, однако речь не о нем. Атимвен – атакующий полузащитник, сильной стороной которого всегда являлась правая нога и умение технично обыгрывать соперников за счет резких движений. Уровень «Горицы» хавбек, отметившийся семью голами в сезоне, уже перерос, поэтому вопрос в том, где продолжать карьеру. Явные проблемы с завершением атак имеет «Уфа», которая в прошлом году рассталась с соотечественником Атимвена Кеинде Фатаем – всего двенадцать голов за осень и зиму забили подопечные Кириченко. Нельзя сказать, что дела идут в гору в этой сфере и у «Оренбурга», который находится на десятом месте во многом благодаря голевым свершениям Сутормина.

2. Стерлинг Ятеке (ЦАР, ТПС).

Представитель далекой Центральной Африки перебрался в Финляндию лишь летом прошлого года, однако уже сейчас в полной мере отработал затраченные средства на его трансфер. Огромный, прекрасно сложенный футболист внушает страх своей фактурой и умением вести единоборства как в воздушном пространстве, так и плечом в плечо. Рост Ятеке равняется 190 сантиметрам, и есть вероятность, что девятнадцатилетний африканец продолжит расти не только в антропометрическом плане. Уже в семнадцать лет он выступал в «Реал Комбони» (одном из ведущих клубов ЦАР), однако затем пошел на повышение и переехал в более цивильный и продвинутый в плане футбола и быта Камерун. В первенстве Финляндии бомбардир выделяется работоспособностью и желанием добиваться своей цели. Настырный парень, ничего не скажешь. Безусловно, показатель семь мячей в девяти встречах кажется фантастическим, но нужно обратить внимание на то, что четыре из них были проведены в матче против «Кеми Кингз», занимающего последнее место в чемпионате Финляндии. Тем не менее, закрывать глаза на манеру игры фактурного футболиста не следует. Кому мог бы пригодиться игрок? В принципе, «Енисей» и «Анжи», прибитые ко дну турнирной таблицы Премьер-Лиги, могли бы дешево разжиться неплохим футболистом, однако вероятность того, что у них вообще имеются деньги на трансферные операции, минимальны. Здоровенный нападающий, умеющий откликаться на навесные передачи, подошел бы в английской Лиге 1, где, невзирая на стремление казаться прогрессивными, любят порой навешивать на голову как в старые времена.

1. Огана Луис (Нигерия, «Жальгирис»).

Нигерийская надежда литовского «Жальгириса» на протяжении двух лет подряд совершенствовался в составе португальской «Браги», однако голевыми свершениями не отмечался – всего восемнадцать голов в семидесяти семи встречах. Рослый страйкер начинал карьерный путь также в Португалии – первым его клубом стал местный «Рибейрао». Минувший сезон сложился для талантливого африканца успешно – голы притягивались к нему как намагниченные, а его «Жальгирис» расположился в общем зачете на комфортном втором месте. К слову, в настоящий момент нигериец является свободным агентом – контракт с литовским коллективом пролонгирован не был, поэтому теперь двадцатитрехлетний форвард может самовольно решать вопросы о новом месте работы. Кому может пригодиться бесплатный молодой нападающий в России? «Енисей» и «Анжи» с огромной радостью заручатся услугами игрока на безвозмездной основе, однако в качестве так называемого бэк-апа нигериец сгодится и в «Урале», и в «Оренбурге».

Георгий Артмеладзе



