О. Бускетс перешел в голландский клуб
Полузащитник "Барселоны" Ориоль Бускетс стал игроком "Твенте", сообщает официальный сайт клуба.
Каталонский клуб отдал футболиста в аренду на год без права последующего выкупа.
20-летний Бускетс является воспитанником "Барселоны". За главную команду он провел два матча. Также на его счету 54 матча, один гол и одна результативная передача за "Барселону В". Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Атлетик Бильбао
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|Мальорка
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