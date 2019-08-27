О. Бускетс перешел в голландский клуб

Полузащитник "Барселоны" Ориоль Бускетс стал игроком "Твенте", сообщает официальный сайт клуба.

Каталонский клуб отдал футболиста в аренду на год без права последующего выкупа.

20-летний Бускетс является воспитанником "Барселоны". За главную команду он провел два матча. Также на его счету 54 матча, один гол и одна результативная передача за "Барселону В". Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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