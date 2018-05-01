О’Коннор заявил, что в "Локомотиве" игроки употребляли допинг

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О’Коннор заявил, что в "Локомотиве" игроки употребляли допинг

Бывший нападающий "Локомотива" Гарри О’Коннор рассказал, что несколько лет назад игроки "железнодорожников" проходили процедуры, которые повышали выносливость.

"У нас брали кровь, а перед началом матча вливали обратно. Затем нас помещали в кислородную камеру. Вот так они работают. После этого я ощущал себя на миллион долларов. Чувствовал, что готов отбегать два матча по 90 минут", – цитирует О’Коннора Open Goal.

Стоит отметить, что процедура переливания крови запрещена Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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