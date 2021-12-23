"О, медвежатник, форточник": Дзюба вспомнил, как его встретили в "Томи"
Фото твиттер "Зенита"
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба рассказал об отношении к себе со стороны игроков "Томи" после перехода в томский клуб на правах аренды.
"Тут приезжаю и начинается: "О, медвежатник, форточник!", "Прячьте кошельки", "У меня 50 рублей пропало - это Дзюба". Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал", - поделился воспоминаниями экс-капитан сборной России.
Напомним, что в 2009 году Дзюбу обвиняли в краже денег у Владимира Быстрова. Артём настаивал на том, что кто-то его подставил, однако тренерский штаб "Спартака" встал на сторону пострадавшего и отправил скандального форварда в "Томь".
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