О Месси снимут новый документальный фильм длительностью 40 часов

О ведущем бомбардире каталонской "Барселоны" Лионеле Месси снимут новый документальный фильм, информирует sport.es.

Над новой работой об аргентинской звезде "сине-гранатовых" будет трудиться телеканал History Channel. Длительность автобиографического фильма составит порядка 40 часов. На экраны он выйдет в преддверии Чемпионата Мира 2018-го года в России.

Отметим, что два года назад был снят документальный фильм о пятикратном обладателе "Золотого мяча" под названием "Месси".