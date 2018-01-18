О Месси снимут новый документальный фильм длительностью 40 часов

Теги лионель месси

О Месси снимут новый документальный фильм длительностью 40 часовО ведущем бомбардире каталонской "Барселоны" Лионеле Месси снимут новый документальный фильм, информирует sport.es.

Над новой работой об аргентинской звезде "сине-гранатовых" будет трудиться телеканал History Channel. Длительность автобиографического фильма составит порядка 40 часов. На экраны он выйдет в преддверии Чемпионата Мира 2018-го года в России.

Отметим, что два года назад был снят документальный фильм о пятикратном обладателе "Золотого мяча" под названием "Месси".

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