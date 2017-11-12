О’Нил: "Да, мы не забили, но в этой дуэли еще ничего не ясно"
Наставник сборной Ирландии Мартин О’Нил подвел итоги первой стыковой игры с Данией (0:0) за право выхода на ЧМ-2018.
"Игра получилась для нас тяжелой, но футболисты хорошо справились. Они отдали много сил. В ответном матче нам нужно выигрывать. И думаю, нам придется забивать несколько мячей, ведь датчане тоже способны отличиться.
Не считаю, что сегодня у соперника было много голевых моментов. Рэндольф сыграл сегодня особенно хорошо, но в целом нам удавалось сдерживать хозяев. Тем не менее, нам самим нужно проявить больше изобретательности в атаке. Да, мы не забили, но в этой дуэли еще ничего не ясно" - приводит слова О’Нила Goal.com.
Смотрите также обзор матча Дания - Ирландия. | http://soccernews.ru
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