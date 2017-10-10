О′Нил: "Горжусь сборной Ирландии"

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О′Нил дал комментарии после матча 10-го тура квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Уэльса.

"Горжусь сборной. Парни отлично играли и смогли победить в выездном матче на валлийской земле. Великолепный результат для нас. Последние 30 минут матча длились целую вечность. Нам приходилось сдерживать сборную Уэльса, но мы знали, что в какой-то момент у нас будет шанс выиграть в этой встрече. И нам это удалось. Теперь нас ждут стыковые матчи. При любом результате жеребьёвки мы постараемся попасть на ЧМ-2018. Я очень доволен нашем выступлением в этом отборе. После жеребьёвки мне казалось, что мы попали в очень сложную группу, но команда отлично играла" - цитирует О′Нила BBC.

Не пропустите видеообзор матча Уэльс - Ирландия. | http://soccernews.ru