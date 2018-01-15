О'Нил отказался возглавить "Сток Сити"

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О'Нил отказался возглавить "Сток Сити"Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил не будет работать со "Сток Сити".

По информации британской прессы, известный специалист не принял предложения английского клуба и рассчитывает продолжить работу в национальной команде.

Напомним, что "гончары" также приглашали на должность наставника "Эспаньола", но Кике Санчес Флорес также отказался возглавить "Сток Сити".

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