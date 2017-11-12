О'Нил: "Северная Ирландия играла великолепно, но пострадала от решения арбитра"



Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал невыход своей команды на Чемпионата Мира в России после поражения по сумме двух встреч от Швейцарии (0:1 и 0:0).

"Мы пострадали от решения арбитра. Сегодня моя команда провела отличный матч и была лучше соперника. Я горжусь своими игроками. Конечно же, мы будем сожалеть о невыходе на Чемпионат Мира. Если бы не тот пенальти в первой встрече, то сегодня было бы дополнительное время. Очень больно проигрывать таким образом", - приводит слова О'Нила BBC.

Напомним, что Северная Ирландия проиграла в первом матче со счетом 0:1, пропустил гол с очень спорного пенальти.

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