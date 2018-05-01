О'Нила пугает будущая работа Джеррарда
Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил прокомментировал информацию о том, что легендарный футболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард возглавит "Рейнджерс"
"Джеррард не имеет представления на что он соглашается. Быть может у него есть идея. Надеюсь, он получит работу. Но должен сказать, что "Рейнджерс" очень плох. Он даже хуже, чем плох, они ужасен", - приводит Belfast Live слова О’Нила.
Стоит отметить, что в данный момент "Рейнджерс" занимает третье место в шотландской Премьер-лиге.
Не пропустите: Мерти был отправлен в отставку с поста тренера "Рейнджерса". | http://soccernews.ru
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