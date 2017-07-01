О′Ши согласовал новый контракт с "Сандерлендом"

"Сандерленд" на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости с защитником Джоном О′Ши по продлению контракта.

В ближайшее время 36-летний ирландец заключит с "чёрными котами" соглашение до лета 2018 года.

О'Ши выступает за "Сандерленд" с 2011 года, сыграл 216 матчей и забил 3 гола.

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