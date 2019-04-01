О трансфере де Лигта в "Барселону" может быть объявлено до матчей "Аякса" с "Ювентусом"

"Барселона" форсирует переговоры по трансферу защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб является фаворитом в борьбе за голландского таланта. Руководство "Барселона" намерено объявить о трансфере игрока еще до матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом".

Ранее сообщалось, что каталонцы могут заплатить за 19-летнего де Лигта порядка 70 миллионов евро. Также игроком активно интересуется "Бавария".

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