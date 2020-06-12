О Ванде Наре снимут биографический сериал
Ванда Нара, жена и агент нападающего ПСЖ Мауро Икарди, рассказала, что история её жизни будет экранизирована.
"Netflix и HBO предложили снять сериал о моей жизни. Сейчас я размышляю о структуре повествования, ведь если мы начнём рассказ с моего детства, то это будет самый длинный сериал в истории. Нам понадобится ещё одна пандемия, чтобы его посмотреть. На этой неделе мы должны начать делать наброски. Многие думают, что всё знают обо мне, но я клянусь, что многие пикантные подробности ещё не раскрыты", - цитирует Нару Gente.
Супруга Икарди ранее была танцовщицей, моделью, телеведущей и даже порноактрисой. За футболиста она вышла замуж в мае 2014 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13