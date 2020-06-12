О Ванде Наре снимут биографический сериал

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О Ванде Наре снимут биографический сериал

Ванда Нара, жена и агент нападающего ПСЖ Мауро Икарди, рассказала, что история её жизни будет экранизирована.

"Netflix и HBO предложили снять сериал о моей жизни. Сейчас я размышляю о структуре повествования, ведь если мы начнём рассказ с моего детства, то это будет самый длинный сериал в истории. Нам понадобится ещё одна пандемия, чтобы его посмотреть. На этой неделе мы должны начать делать наброски. Многие думают, что всё знают обо мне, но я клянусь, что многие пикантные подробности ещё не раскрыты", - цитирует Нару Gente.

Супруга Икарди ранее была танцовщицей, моделью, телеведущей и даже порноактрисой. За футболиста она вышла замуж в мае 2014 года.

Не пропустите: Ванда Нара пожаловалась на отношение к женщинам в мире футбола. | http://soccernews.ru
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