Оба российских клуба в ЛЧ остались без еврокубковой весны

Российские клубы "Зенит" и "Локомотив" заняли последние места в своих группах Лиги Чемпионов и потеряли шансы на выступления в еврокубке.

11 декабря петербургский "Зенит" проиграл "Бенфике" (0:3) и по итогам 6 туров набрал лишь 7 очков.

Московский "Локомотив" еще в 5-м туре группового этапа проиграл "Байеру" (0:2) и потерял шансы на еврокубковую весну.

Сегодня, 11 декабря, "железнодорожники" встретятся с "Атлетико".

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА и "Локомотив" также заняли последние места в своих группах ЛЧ.