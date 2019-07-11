Обама получил футболку женской сборной США

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Обама получил футболку женской сборной США

Женская сборная США, ставшая чемпионом мира, подарила именную футболку бывшему президенту США Бараку Обаме.

"Горжусь тем, что теперь представляю лучшую команду Америки! Поздравляю женскую сборную США за то, что она вдохновляет женщин и девочек по всей стране", -  написал Обама в своем Twitter.

Напомним, женская сборная США в финале чемпионата мира обыграла команду Нидерландов со счетом 2:0. Американки в четвертый раз в истории стали чемпионками мира, что является рекордом.

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