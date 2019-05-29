Обама прокомментировал игру Месси в сборной Аргентины

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Обама прокомментировал игру Месси в сборной Аргентины

Бывший президент США Барак Обама назвал причину неудач капитана "Барселоны" Лионеля Месси в составе сборной Аргентины.

"Даже гениям приходится работать с другими людьми, чтобы развиваться. Вспомните Сальвадора Дали, который учился у Жоржа Брака. Сборная Аргентины, несмотря на великолепие Месси, не может выиграть Чемпионат Мира. Дело в том, что великие вещи нельзя совершать в одиночку", - приводит слова политика Goal.com.

31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 129 матчей и забил 65 голов.

В 2014 году "альбиселесте" дошли до финала мундиаля, где минимально проиграли Германии.

Не пропустите: Месси - лучший игрок сезона в Примере по версии Marca. | http://soccernews.ru
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