Обамеянг анонсировал переход Дембеле в "Барселону"?

Теги боруссия дортмундпьер-эмерик обамеянгусман дембелебарселона

Обамеянг анонсировал переход Дембеле в "Барселону"?Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг намекнул на возможный переход вингера своей команды Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

Так, в своем твиттере 28-летний нападающий обнародовал интервью своего более молодого одноклубника от января 2016-го года, в котором тот признался, что его мечтой является выступление за "сине-гранатовых".

Напомним, "Боруссия" озвучила стоимость Дембеле. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов