Обамеянг анонсировал переход Дембеле в "Барселону"?

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг намекнул на возможный переход вингера своей команды Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

Так, в своем твиттере 28-летний нападающий обнародовал интервью своего более молодого одноклубника от января 2016-го года, в котором тот признался, что его мечтой является выступление за "сине-гранатовых".

Напомним, "Боруссия" озвучила стоимость Дембеле. | soccernews.ru