Обамеянг близок к переходу в "Арсенал"

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг, скорее всего, станет игроком "Арсенала".

Как сообщают английские СМИ, сделка может состояться в ближайшие сутки. Ранее сообщалось, что "шмели" хотят выручить с трансфера не менее 70 миллионов евро.

"Мы хотим, чтобы решение было принято завтра, каким бы оно ни было. Я, вероятно, озвучу желание многих людей. Нам нужна ясность" - заявил наставник "Боруссии" Петер Штегер.

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