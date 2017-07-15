Обамеянг близок к переходу в "Челси"

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время может стать игроком "Челси".

Как сообщает The Mirror, "синие" близки к подписанию 28-летнего габонца за 74 миллиона евро.

Отмечается, что "Челси" решил сосредоточиться на трансфере Обамеянга после провала переговоров по Ромелу Лукаку и Альваро Морате.

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