Обамеянг допускает переход в "Атлетико"

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Обамеянг допускает переход в "Атлетико"

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не исключает, что продолжит карьеру в "Атлетико".

"В зимнее трансферное окно может произойти что угодно. Все знают, что "Атлетико" ищет игроков, которые могут заменить Гризманна, и если он уйдёт, всё может случиться. Новый контракт с "Боруссией"? Это ложь, я ничего не подписывал" - приводит слова 28-летнего габонца Sport.es.

В этом сезоне Обамеянг сыграл за "Боруссию" 23 матча, забил 21 гол и сделал 3 ассиста. 

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