Обамеянг форсирует свой уход из "Арсенала"

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянг

Обамеянг форсирует свой уход из "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг хочет как можно скорее покинуть лондонский клуб.

По информации Daily Mail, габонец готов сменить команду уже в январе, поскольку не верит в перспективы "канониров" даже после прихода Микеля Артеты на пост главного тренера.

Сообщается, что 30-летний форвард может продолжить карьеру в Испании или Италии, где им интересуются "Реал", "Барселона" и "Интер".

В текущем сезоне Обамеянг сыграл за "Арсенал" 21 матч, забил 13 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

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