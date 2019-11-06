Обамеянг - главная цель "Реала" на летнее трансферное окно

Стало известно, что "Реал" хочет летом купить форварда "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга, передает El Desmarque.



По данным источника, 30-летний футболист является приоритетной целью мадридского клуба.



Футболист на протяжении двух сезонов показывает хороший результат в Англии. В прошлом розыгрыше форвард разделил "Золотую бутсу" АПЛ с игроками "Ливерпуля" Мохамедом Салахом и Садио Мане.



Отметим, что "Арсенал" готов рассматривать предложения по игроку, если клубы предлагают от 80 миллионов евро. "Реал" готов предложить такую сумму.

Обамеянг выступает за "Арсенал" с января 2018 года, он забил 49 голов и сделал 12 ассистов в 77 матчах.

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