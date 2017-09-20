Обамеянг готов бороться за звание лучшего бомбардира Бундеслиги

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг готов к борьбе в бомбардирской гонке Бундеслиги.

"Борьба началась. Я уже привык забивать после того, как забил Левандовски" - приводит слова Обамеянга Bild.

На данный момент Левандовски отметился 5 голами, а Обамеянг 4, при этом габонец сегодня сыграет против "Гамбурга".

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