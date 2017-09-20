Обамеянг готов бороться за звание лучшего бомбардира Бундеслиги

Теги боруссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

Обамеянг готов бороться за звание лучшего бомбардира Бундеслиги

Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг готов к борьбе в бомбардирской гонке Бундеслиги.

"Борьба началась. Я уже привык забивать после того, как забил Левандовски" - приводит слова Обамеянга Bild.

На данный момент Левандовски отметился 5 голами, а Обамеянг 4, при этом габонец сегодня сыграет против "Гамбурга".

Читайте также: Левандовски: "Я уже 10 лет слышу спекуляции обо мне". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 5 13
2 Бавария Мюнхен 5 12
3 Хоффенхайм 5 11
4 Ганновер 96 5 11
5 Аугсбург 5 10
6 Шальке 5 9
7 Боруссия Менхенгладбах 5 8
8 Герта 5 8
9 РБ Лейпциг 5 7
10 Айнтрахт Франкфурт 5 7
11 Гамбург 5 6
12 Штутгарт 5 6
13 Вольфсбург 5 5
14 Байер Леверкузен 5 4
15 Майнц 05 5 3
16 Фрайбург 5 3
17 Вердер Бремен 5 2
18 Кельн 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов