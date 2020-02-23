Обамеянг готов перейти в "Интер"

Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не прочь перейти в "Интер" в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист заинтересован в смене клуба, так как "канониры", скорее всего, не попадут в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Контракт форварда с "Арсеналом" истекает летом 2021 года, поэтому клуб, возможно, согласится его продать. В составе "Интера" Обамеянг может заменить аргентинца Лаутаро Мартинеса, за которого борются "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 29 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.

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