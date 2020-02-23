Обамеянг готов перейти в "Интер"
Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не прочь перейти в "Интер" в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.
По сведениям издания, футболист заинтересован в смене клуба, так как "канониры", скорее всего, не попадут в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Контракт форварда с "Арсеналом" истекает летом 2021 года, поэтому клуб, возможно, согласится его продать. В составе "Интера" Обамеянг может заменить аргентинца Лаутаро Мартинеса, за которого борются "Реал" и "Барселона".
В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 29 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Тоттенхэм
|27
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Бернли
|27
|37
|9
|Вулверхэмптон
|26
|36
|10
|Эвертон
|26
|36
|11
|Арсенал Лондон
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18