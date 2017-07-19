Обамеянг готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Милан"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг хочет продолжить карьеру в "Милане", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, ради перехода в итальянский клуб 28-летний габонец готов снизить свои требования по зарплате. Ранее он просил оклад в размере 13 миллионов евро в год, но теперь согласен и на 8 миллионов за сезон.

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