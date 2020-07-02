Обамеянг готов продлить контракт с "Арсеналом"

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Обамеянг готов продлить контракт с "Арсеналом"

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил о том, что готов продлить контракт с "Арсеналом".

"Готов обсудить с "Арсеналом" вопрос нового контракта. Сейчас я сосредоточен на играх. С тех пор, как команду возглавил Микель Артета, стали видны признаки того, что мы движемся в правильном направлении", - цитирует The Sun Обамеянга.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" может продать 31-летнего Обамеянга за 50 миллионов евро. Габонец отказался продлевать с "канонирами" контракт, который истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 35 матчей во всех турнирах и забил 20 голов.

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