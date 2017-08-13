Обамеянг грезит переходом уже в новый клуб

Теги боруссия дортмундпьер-эмерик обамеянгмилан

Обамеянг грезит переходом уже в новый клубФорвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг, который ранее заявлял о желании стать игроком мадридского "Реала", грезит переходом уже в новый клуб.

Так, на вопрос одного из своих подписчиков в твиттере 28-летний нападающий "шмелей" ответил следующим образом: "Да, я хочу вернуться в "Милан". Но они спят. Что я могу сделать?".

Напомним, хет-трик Обамеянга во вчерашнем матче помог "Боруссии" выйти в следующий раунд кубка Германии. | soccernews.ru

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