Обамеянг хочет продать свой суперкар за 330 тысяч долларов

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Обамеянг хочет продать свой суперкар за 330 тысяч долларов

Габонский нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамейянг принял решение продать свой Lamborghini Aventador.

Футболист выставил автомобиль на продажу и хочет получить за него 330 тысяч долларов. Стоит отметить, что авто украшен персональным логотипом игрока на капоте.

Этот Lamborghini Обмеянг купил всего лишь в сентябре 2017 года.

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