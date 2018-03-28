Обамеянг хочет видеть в "Арсенале" бывшего партнера по "Боруссии"

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Обамеянг хочет видеть в "Арсенале" бывшего партнера по "Боруссии"
Габонский нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг попросил руководство клуба приобрести французского форварда "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, габонец восхищен молодым французом и считает, что он идеально впишется в состав лондонского клуба. Напомним, что Обамеянг и Дембеле ранее вместе выступали за дортмундскую "Боруссию".

20-летний Дембеле перешел в "Барселону" из "Боруссии" прошлым летом за 105 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что им также интересуются "Ливерпуль" и "Атлетико".

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