Обамеянг изменил мечту? Габонец выразил желание присоединиться к "Барселоне"

Теги пьер-эмерик обамеянгборуссия дортмундреал мадридбарселона

Обамеянг изменил мечту? Габонец выразил желание присоединиться к "Барселоне"Форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг принял неожиданное решение, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 28-летний нападающий, который ранее не единожды заявлял о своем желании перейти в клуб своей мечты - мадридский "Реал", теперь был бы не против стать игроком каталонской "Барселоны". Такие перемены связаны с тем, что габонец разочаровался в королевском клубе, который всерьез так и не проявил к нему интерес.

Напомним, Перес может сорвать еще один возможный трансфер "Барселоны". | soccernews.ru

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