Обамеянг извинился перед "Боруссией"



Новичок "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг попрощался с дортмундской "Боруссией" и попросил прощения у фанатов.

"Прошу прощения за все, что было в этом месяце. Я хотел уйти еще летом, но этого не случилось. Впрочем теперь это должно было произойти. Это был не лучшей способ сменить клуб, но все знают, что я сумасшедший парень! Я наломал дров, но сделал это не со зла.

Я никогда не забуду четыре с половиной года в "Боруссии". Благодаря вам я стал тем, кем являюсь сейчас. Я благодарю клубу, персоналу, фанатам и партнерам по команде", - написал Обамеянг в своем Instagram.

Напомним, что 28-летний Обамеянг перешел в "Арсенал" за 64 миллиона евро.

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